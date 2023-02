Taiwan descobre fragmentos de balão meteorológico supeito ser da China

JN/Agências Hoje às 00:31 Facebook

O exército de Taiwan anunciou ter descoberto restos de um dispositivo suspeito de ser um balão meteorológico chinês, e decidido fortalecer as patrulhas de vigilância das instalações militares face às ameaças de Pequim contra a ilha.

"Objetos não identificados" foram vistos caindo do céu na quinta-feira sobre as Ilhas Matsu, no mar da China Oriental, a cerca de 280 quilómetros de km de Taipé, informaram em comunicado os militares, que fizeram a descoberta na quinta-feira.

Os restos de um balão de um metro de diâmetro e um dispositivo tinham uma inscrição em carateres chineses do alfabeto simplificado comummente usado na China, onde se lia 'Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd' e "instrumento meteorológico", segundo a mesma fonte, citada pela agência AFP.

"A nossa análise inicial é a de que os fragmentos pertencem a um dispositivo de deteção meteorológica", acrescentou, precisando que as peças encontradas foram armazenadas para fins de análise.

"Todas as unidades são obrigadas a reforçar as patrulhas nos acampamentos militares" e a monitorizar a situação, adianta.

Por seu turno, as autoridades norte-americanas insistem na versão de que o objeto abatido em 04 de fevereiro se tratava de um balão chinês equipado com material de vigilância, que integrava um programa global de espionagem da China, apesar dos desmentidos de Pequim.

O "balão-espião" chinês foi localizado no final de janeiro sobre o espaço aéreo dos EUA e abatido depois de dias a sobrevoar diversas áreas do país, como o Estado do Montana (nordeste), onde fica um dos três campos de silos de mísseis nucleares existentes nos Estados Unidos.

Na última semana, três outros objetos voadores também foram abatidos em território dos EUA e no Canadá, dos quais até o momento as autoridades norte-americanas não puderam confirmar a sua origem.

Como resultado da crise e escalada de tensões, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken adiou a sua primeira viagem planeada à China, sem marcar nova data.