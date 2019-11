Taiwan pede aos líderes mundiais posição sobre violência em Hong Kong

Hoje às 08:53 Facebook

A presidente de Taiwan pediu esta quarta-feira à comunidade internacional que tome uma posição sobre Hong Kong, na sequência da crescente violência no território nos últimos três dias.

"Gostaria de apelar à comunidade internacional e às pessoas que acreditam no valor da democracia livre que tomem uma posição e se importem com a situação de Hong Kong", escreveu Tsai Ing-wen no Facebook.

A líder da Ilha Formosa apelou ainda às autoridades da antiga colónia britânica para darem "um passo atrás". As reivindicações pró-democráticas do povo de Hong Kong, disse, não devem ter como resposta a violência. "Não usem o sangue dos jovens de Hong Kong para lavar a cara perante as autoridades de Pequim", apontou.

Tsai Ing-wen recordou ainda a violência registada na terça-feira no campus universitário, em especial na Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK), com manifestantes e polícia em confrontos acessos.

"Ontem à noite [na terça-feira], vimos a polícia correr para a universidade, contra os alunos", disse. "A polícia serve para proteger o povo, e o Governo para servir o povo. Quando a polícia não protege mais o povo e o Governo não pensa mais no povo, um Governo desses certamente vai perder a confiança do povo", afirmou.

O parlamento de Hong Kong foi esta quarta-feira suspenso e a segurança foi reforçada na cidade e nos campus universitários, com as escolas a fecharem num momento em que prosseguem os confrontos entre manifestantes e polícia.

Muitas estações de metropolitano e de comboio foram encerradas depois de os manifestantes antigovernamentais e pró-democracia terem bloqueado as entradas e vandalizado as instalações.

Durante a manhã (madrugada em Portugal continental) os manifestantes construíram barreiras improvisadas e colocaram tijolos nas estradas um pouco por toda a cidade e também em algumas universidades, com a Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK) a registar momentos de maior tensão, de acordo com o jornal "South China Morning Post" (SCMP).

Na área financeira da cidade já foram efetuadas várias detenções por parte da polícia.

Pelo menos 11 instituições de ensino superior, incluindo a CUHK e a Universidade de Hong Kong, anunciaram que as aulas estão suspensas, de acordo com a emissora RTHK.

A noite de terça-feira na CUHK já tinha sido marcada pela violência entre manifestantes e forças de segurança. Na segunda-feira, os confrontos em Hong Kong já tinham causado 128 feridos e registado mais de 260 detenções.