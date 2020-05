Tal como no domingo, Espanha regista mais 164 mortes pela covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 10:35 Facebook

Espanha voltou a registar 164 vítimas mortais da Covid-19 nas últimas 24 horas. O número é igual ao deste domingo, 3 de maio. O país regista ainda 356 casos positivos de infeção do novo coronavírus, o número mais baixo desde 8 de março.

O Ministério da Saúde de Espanha informou esta segunda-feira que se registaram mais 164 mortes pelo novo coronavírus, o que eleva o total de vítimas mortais desde o início da pandemia para as 25428. Os testes à Covid-19 contam com mais 356 casos positivos. Mais de 218 mil pessoas já tiveram a doença em Espanha.

Nas últimas 24 horas, 2441 pessoas tiveram alta dos hospitais espanhóis e o número total de curados pelo novo coronavírus subiu para os 121343. Segundo o jornal "El País", os testes serológicos para detetar a imunidade ao vírus estão a ser feitos em massa no país, mas o Ministério da Saúde de Espanha ainda não divulgou quaisquer dados sobre o assunto,

Também esta segunda-feira, à semelhança de Portugal, Espanha começou a aliviar as restrições do estado de emergência, como por exemplo, com a reabertura de cabeleireiros, pequenas empresas, dentistas e oculistas.