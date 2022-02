Talento nacional exibe cultura lusa na Expo Dubai

Ana Isabel Moura Hoje às 00:41 Facebook

Arte e gastronomia portuguesas cativam visitantes nos Emirados Árabes Unidos. Em pouco mais de três meses, o espaço dedicado ao país já recebeu perto de 500 mil pessoas.

Num espaço de 1800 metros quadrados, Portugal tem dado muitas razões para ser eleito como destino de férias ou negócios. Dos coloridos tapetes de Arraiolos, às típicas camisolas da Póvoa de Varzim até à aconchegante gastronomia, a presença portuguesa demarca-se nas diferentes áreas, mas converge na primazia de enaltecer o cantinho à beira mar plantado, destaca ao JN Luís Castro Henriques, Comissário-Geral de Portugal para a Expo Dubai, que garante que o evento "tem sido a montra perfeita para promover o talento nacional".

Depois de ter sido adiada em 2020, a Expo Dubai abriu portas em outubro do ano passado, albergando 192 pavilhões onde se pode encontrar o que de melhor há para conhecer em cada canto do Mundo. No espaço de Portugal já estiveram perto de 500 mil pessoas que puderam observar as maiores relíquias lusas mesmo à distância de mais de 6 mil quilómetros. "Tem despertado a curiosidade das pessoas pelo país", revela Luís Castro Henriques.