Talibãs dissolvem ministério para os Assuntos da Mulher

O Governo talibã dissolveu oficialmente o ministério para os Assuntos da Mulher do Afeganistão, que substituiu por um ministério para a Religião, Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.

O Ministério para os Assuntos da Mulher foi criado em 2001 pelo Governo de Hamid Karzai para abordar temas como os direitos das mulheres e a igualdade. Enquanto o ministério para a Religião, Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, que já tinha existido entre 1996 e 2001, tem como propósito supervisionar a obediência aos preceitos religiosos e obrigar a população a seguir a lei islâmica, a Sharia. Este ministério, que também é conhecido como "polícia da religião", é liderado por Mohamad Khalid.

"Foi abolido o Ministério da Mulher. Os talibãs disseram-nos que já não há nenhum ministério para os Assuntos da Mulher e que este vai converter-se no Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício", afirmou Islamuddin, ex-funcionária do antigo Ministério para os Assuntos das Mulheres citada na imprensa internacional.

"O Ministério da Mulher foi uma voz para as mulheres no Afeganistão e no mundo, mas foi abolido e convertido noutro órgão que não tem nada a ver com os assuntos da mulher e é um organismo que castigará o povo", afirmou uma ex-empregada do ministério e ativista dos direitos das mulheres.