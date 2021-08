Talibãs reivindicam controlo de outras duas capitais provinciais do Afeganistão

JN/Agências Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Os talibãs reivindicaram, este domingo, a tomada de outras duas capitais provinciais, Bamyam e Maidan Shar, passando assim a controlar 28 das 34 capitais de província do Afeganistão.

Bamyan é a capital da província com o mesmo nome e Maidan Shar é a capital de Maidan Wardak. A tomada das duas capitais provinciais ainda não foi confirmada pelas autoridades locais, segundo a agência noticiosa espanhola EFE, mas os rebeldes já estão às portas da capital do Afeganistão, Cabul, a única grande cidade do país nas mãos do governo.

Os talibãs têm ordens para não entrar à força em Cabul, segundo um porta-voz dos insurgentes, porque está a ser negociada uma transição de poder.

O ministro do Interior afegão, Abdul Sattar Mirzakwal, afirmou hoje que uma "transferência pacífica de poder" para um governo de transição terá lugar no Afeganistão.

"Os afegãos não devem preocupar-se (...) Não haverá nenhum ataque à cidade [de Cabul]. E haverá uma transferência pacífica de poder para um governo de transição", disse Mirzakwal numa mensagem de vídeo.

Esta grande ofensiva dos talibãs começou no início de maio, quando se iniciou a retirada final das forças estrangeiras do país, que deve terminar no final do mês.

Vários países ocidentais já tinham anunciado a retirada dos seus diplomatas, cidadãos e afegãos que com eles trabalharam.

PUB

A Rússia anunciou estar a tentar que se realize uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação no Afeganistão.