Taraneh Alidoosti: do Oscar em Hollywood às grades da prisão no Irão

É uma das atrizes mais famosas do Irão, mas não foi poupada pelas autoridades iranianas. Taraneh Alidoosti foi detida, no último fim de semana, e acusada de espalhar falsidades sobre os protestos que têm agitado o país desde setembro. Em causa estava uma mensagem publicada no Instagram a expressar a sua solidariedade para com um homem que foi recentemente executado, por crimes alegadamente cometidos durante as manifestações.

Nascida a 12 de janeiro de 1984 em Teerão, é filha do treinador de futebol Hamid Alidoosti, que jogou pela seleção iraniana e foi o primeiro iraniano a jogar numa equipa estrangeira, e de Nadere Hakimelahi, escultora e professora de arte. O seu único irmão morreu precocemente num acidente durante uma festividade de Ano Novo.

Taraneh Alidoosti, fluente em inglês e alemão, começou a sua carreira de atriz aos 17 anos com o papel principal em "I'm Taraneh, 15". O filme fez com que fosse premiada com o Leopardo de Bronze de Melhor Atriz, no Festival Internacional de Cinema de Locarno, em 2002, e com o Crystal Simorgh para Melhor Atriz, no 20.º Festival Internacional de Cinema Fajr, no Irão, tornando-se a pessoa mais jovem a receber o prémio. Mais tarde, estabeleceu um novo recorde, sendo indicada três vezes seguidas para a melhor atriz no Festival Internacional de Cinema Fajr pelos seus três primeiros filmes.