Taxa de participação nas eleições em França era de 26,41% ao meio-dia

A taxa de participação nas eleições presidenciais francesas atingiu os 26,41% até às 12:00 locais (mais uma do que em Lisboa), ficando abaixo do registado à mesma hora no sufrágio de 2017, anunciou hoje o Ministério do Interior.

Apesar de descida de quase dois pontos percentuais, os 26,41% representam ainda assim um aumento de 0,93 pontos percentuais face à primeira volta, realizada no passado dia 10, em que a votação até ao meio-dia foi de 25,48%.

Na primeira volta das presidenciais, o atual presidente e recandidato Emmanuel Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% de Marine Le Pen.

Na segunda volta das eleições presidenciais de 2017, igualmente disputadas entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, a afluência às urnas, nesta altura, atingiu os 28,23%.

A próxima atualização da participação é divulgada às 17 horas locais, 16 em Portugal continental.