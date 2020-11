Teerão diz que o próximo governo dos EUA "irá render-se à nação iraniana"

JN/Agências Hoje às 11:09 Facebook

O presidente do Irão garantiu esta quinta-feira que, independente do vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o próximo governo "irá render-se à nação iraniana", enquanto o líder supremo iraniano troçou do "espetáculo" das eleições norte-americanas.

"Não importa quem será eleito presidente (dos Estados Unidos), já que o próximo Governo norte-americano se renderá à nação iraniana e não terá outra escolha", disse o presidente iraniano, Hassan Rohani.

Rohani sublinhou que o próximo residente da Casa Branca "cederá à pressão da opinião pública, à resistência e à paciência da nação iraniana".

O povo iraniano pode, segundo um discurso de Rohani publicado no portal da Internet da Presidência iraniana, "derrotar os seus inimigos e forçá-los a retomar o cumprimento da lei".

"A nossa nação não cederá sob pressão", disse Rohani, aludindo às duras sanções impostas pelos Estados Unidos desde a sua retirada unilateral em 2018 do acordo nuclear com o Irão.

O presidente denunciou que o Irão "sempre esteve sob pressão", mas que atualmente enfrenta "uma guerra económica", especialmente quando Washington reforçou as suas sanções em plena pandemia de covid-19.

Apesar desta situação e das tentativas do "Governo terrorista" dos Estados Unidos de impedir o avanço do país persa, Rohani destacou os "grandes passos" dados pelo Irão. Um deles é o projeto inaugurado esta quinta-feira para dessalinizar a água do Golfo Pérsico e transferi-la para as províncias desérticas centrais do país.

Também o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, troçou das eleições norte-americanas de terça-feira.

"Que espetáculo! Alguém diz que é a eleição mais fraudulenta da história dos Estados Unidos. E quem diz isso? O presidente que está atualmente no cargo", declarou Khamenei numa mensagem publicada na noite de quarta-feira na rede social Twitter.

"O seu rival (Joe Biden) diz que Trump pretende defraudar a eleição. Assim são as #Eleições norte-americanas e a democracia nos Estados Unidos", acrescentou Khamenei.

Embora Trump tenha imposto duras sanções contra o Irão, as autoridades iranianas insistem que são indiferentes ao resultado das eleições e negam qualquer interferência nas eleições, conforme foi denunciado pelos serviços de informação norte-americanos.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, garantiu há dois dias que a política iraniana não mudará depois das eleições porque não depende de quem está na Casa Branca.

"Não importa quem ganhe as eleições nos Estados Unidos, isso não afetará a nossa política em relação aos Estados Unidos (...). A nossa política é calculada e clara", enfatizou o líder num discurso transmitido pela televisão.

Numa altura em que ainda falta apurar quatro estados, as projeções apontam para uma vitória do democrata Joe Biden, que já soma 264 delegados, contra 214 de Donald Trump.

O vencedor das presidenciais norte-americanas de terça-feira (que é escolhido por voto indireto) tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 "grandes eleitores" (uma maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.