Telegram: a arma digital usada fora do campo de batalha

Russos e ucranianos usam rede para comunicar de forma segura. Plataforma tem 700 milhões de utilizadores ativos mensais.

Serve os dois lados da barricada, mas a sua popularidade já era anterior ao conflito, ao ser considerada uma plataforma de comunicação segura tanto para grupos criminosos e terroristas como para ativistas que encontraram na encriptação uma forma de proteção que escapa ao controlo das autoridades ou a atos de perseguição política.

Daí que não seja estranho que o Telegram seja, desde há um ano, usado como uma arma digital por russos e ucranianos sem distinção. É lá que que se passa informações sobre o inimigo ou se ajuda os civis com indicações sobre locais de bombardeamentos ou vias de fuga. É lá que estão também as imagens da violência nas frentes de combate, que a imprensa, a reboque da deontologia, e as redes sociais, ao arrepio das suas políticas, se recusam a exibir. Ou então os apelos que os autarcas, sobretudo ucranianos, querem que chegue a todo o Mundo e onde Zelensky é apenas o expoente máximo dessa forma de comunicar.