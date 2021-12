Tem 19 anos e quer ser o mais jovem a chegar ao cume das 14 montanhas mais altas do Mundo

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

O jovem alpinista paquistanês Shehroze Kashif já tinha enfrentado muitos perigos nos cumes das montanhas mais altas do Mundo, mas a sua pior experiência foi no K2, quando estava prestes a quebrar um recorde.

Em 27 de julho, aos 19 anos e 138 dias, Shehroze Kashif tornou-se a pessoa mais jovem a atingir o cume das duas montanhas mais altas do mundo, Everest (8849 metros) e K2 (8611 metros). Na época, estava nas encostas vertiginosas do K2, abaixo do temível "Bottleneck", um corredor estreito na rota de subida dominado por um grande bloco de gelo rachado. Foi neste canal onde ocorreu a pior catástrofe da história da montanha, em 2008, ano em que morreram 11 alpinistas.

Shehroze Kashif estava perto de onde foram encontrados os corpos de três montanhistas que morreram em fevereiro: o islandês John Snorri, o chileno Juan Pablo Mohr e a lenda do montanhismo paquistanês Muhamad Ali Sadpara. "Fico comovido com a ideia de que vieram para cá motivados pela mesma paixão que eu", afirmou, em entrevista à AFP.

Agora, o Guinness Book of Records acaba de oficializar o recorde de Kashif: é agora o mais jovem a escalar o K2 e o mais jovem a coroar os dois picos mais altos do planeta, já que, em maio, alcançou o cume do Everest.



Embora o K2 não seja tão alto como o Everest, a montanha, localizada na cordilheira de Karakorum (na fronteira entre a China e o Paquistão), é chamada de "montanha selvagem". Embora Kashif já a tivesse escalado no verão, ao regressar, sofreu a chamada "cegueira da neve", causada pelos raios ultravioleta, e esteve prestes a ter um dedo do pé amputado. "Não tinha mais forças, foi um momento difícil (...) Um passo em falso e desaparecemos", disse,

A paixão pelo montanhismo começou aos 11 anos, quando subiu com o pai ao Pico Makra (3885 metros), no Paquistão. No topo das montanhas, sentiu-se "privilegiado". "As montanhas são uma bênção de Deus. Vou onde me sinto mais vivo e nas montanhas é onde me sinto mais confortável", apesar dos riscos.

Porém, ainda não está satisfeito com o Everest e o K2 e quer tornar-se o mais jovem a alcançar o cume dos 14 picos de mais de oito mil metros, cinco deles no Paquistão. Apenas cerca de 40 pessoas realizaram este feito. O mais jovem foi o nepalês Mingma Gyabu "David" Sherpa, quando tinha 30 anos e 166 dias em outubro de 2019, segundo o Guinness World Records.

Shehroze Kashif, que já tem quatro dos 14 picos na sua trajetória, tem ainda uma década para alcançar estas subidas. Embora ambicioso, espera alcançar o seu objetivo até 2024.