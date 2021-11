Tempestade deixa milhares de pessoas sem energia elétrica no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 19:21 Facebook

Dezenas de milhares de pessoas na Escócia e no norte de Inglaterra ficaram este domingo sem energia elétrica após uma tempestade com granizo e temperaturas negativas.

As rajadas de gelo provocaram cortes de energia em torno da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, com a Northern Powergrid a dizer que registou 1100 ocorrências que exigiram reparações significativas.

A empresa afirmou ainda estar a tentar restaurar o serviço a 40 mil clientes, enquanto a SP Energy Networks disse que 21 mil clientes ficaram sem energia este domingo.

"Apesar dos preparativos feitos, a tempestade Arwen resultou em danos de escala e intensidade não vistos em 15 anos", disse Rod Gardner, o principal gestor de incidentes da Northern Powergrid.

Os cortes de energia ocorreram quando os meteorologistas emitiram avisos de gelo e disseram que a noite mais fria da estação iria atingir partes do Reino Unido no domingo, com queda de neve em todo o país e temperaturas a descer até aos 10 graus negativos em partes da Escócia e do norte de Inglaterra.

Algumas rotas de comboio, incluindo uma entre as cidades de Edimburgo e Newcastle, foram canceladas devido aos danos causados pela tempestade.

Pelo menos três pessoas morreram quando foram atingidas por árvores derrubadas por ventos fortes devido à tempestade Arwen que atingiu o Reino Unido na sexta-feira.