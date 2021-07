Tempestade Elsa aproxima-se dos Barbados com ventos intensos

JN/Agências Hoje às 16:01 Facebook

A tempestade Elsa atingiu a força de furacão durante a noite e aproxima-se da ilha de Barbados, nas Pequenas Antilhas, com ventos de 120 ​​​​​​​quilómetros/hora, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O NHC emitiu um boletim provisório para alertar para a formação do primeiro furacão atlântico de 2021, com avisos já em vigor nos Barbados, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia por ter atingido, esta manhã, 44 quilómetros por hora.

A tempestade Elsa vai passar perto das Ilhas de Barlavento (a norte das Pequenas Antilhas) e nas Ilhas de Sotavento Britânicas (a sul das Pequenas Antilhas), com uma trajetória prevista pelas Caraíbas Orientais.

No sábado irá passar perto da costa sul da República Dominicana e do Haiti e, no domingo, irá atravessar regiões do leste de Cuba e perto da Jamaica.

A trajetória do NHC prevê a tempestade atingir o estado da Florida, nos Estados Unidos, no início da próxima semana.

As más condições climatéricas podem atrasar as equipas de resgate, nas buscas do edifício que colapsou parcialmente no condado de Miami-Dade, no dia 24 de junho, que provocou, pelo menos, 18 mortos e 145 desaparecidos.

Para além de ventos bastante fortes, a tempestade Elsa pode provocar a subida do nível do mar e chuvas torrenciais, com o risco de inundações e deslizamentos de terras.

A Elsa é a quinta tempestade a formar-se este ano, sucedendo às tempestades Ana, Bill, Claudette e Danny.