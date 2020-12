Tempestade traz manto de espuma às praias da Austrália mas há risco de cobras marinhas

R.N.C. Hoje às 11:43 Facebook

As fortes tempestades que assolaram a Austrália nos últimos dias trouxeram um manto de espuma às praias da Nova Gales do Sul e de Queensland. Muitos têm-se divertido, mas as autoridades estão a pedir às pessoas para permanecer longe da costa, uma vez que entre a espuma podem aparecer cobras marinhas e materiais perigosos.

A chuva, as inundações e a erosão costeira criaram um fenómeno em algumas praias australianas. Um manto de espuma ocupou o areal dos estados de Nova Gales do Sul e de Queensland. O incidente da Natureza, que resulta da agitação marítima, forma uma massa de algas, lixo e vários poluentes, o que pode originar o aparecimento de cobras marinhas, cuja dentada é venenosa, embora com baixo risco de morte.

O certo é que, nos últimos dias, têm-se visto várias crianças a brincar no areal e turistas a passear entre a espuma. Ao jornal britânico "The Guardian", Nathan Life, da equipa de salvamento da cidade de Gold Coast, explica que a espuma guarda "muitos destroços" como árvores, troncos e outros objetos que foram arrastados com a força do mau tempo.

Pelo menos, o estado de Nova Gales do Sul está sob alerta devido às inundações, cujos efeitos deverão continuar a sentir-se nos próximos dias. Além do perigo das cobras marinhas e do lixo no areal, Nathan Life afirma que o manto de espuma pode enganar: as ondas do mar podem não ser visíveis e há o risco de se ser arrastado pela maré, sem ser dar conta.

Uma das imagens mais partilhadas do momento no país é a procura de um cão numa praia de Gold Coast: um vídeo nas redes sociais mostra várias pessoas a tentar encontrar o animal na espuma, cuja massa era tão densa e volumosa que estava pela altura dos joelhos.