Tempestade tropical nas Filipinas faz 59 mortos

A tempestade tropical Megi causou pelo menos 59 mortos nas Filipinas.

A tempestade tropical Megi, batizada nas Filipinas como Agaton, entrou na costa leste do país no domingo, causando inundações e aluimentos de terra no centro e no sul do país.

Pelo menos 48 das 59 mortes ocorreram na área da cidade de Baybay, na província de Leyte.

O Conselho de Gestão e Redução de Riscos de Desastres filipino indicou que quase 35 mil pessoas foram deslocadas para centros temporários criados pelas autoridades.

No total, mais de 580 mil pessoas foram afetadas pelo fenómeno e 63 municípios continuavam, esta quarta-feira, sem energia elétrica.

Megi é a primeira grande tempestade do ano a passar pelo país, que regista uma média de 20 tufões por ano.

A tempestade, que atingiu o país com mais católicos na Ásia antes da celebração da Semana Santa, surpreendeu as autoridades, que sinalizaram a chegada com o nível mais baixo de alerta.

Em dezembro, o tufão Rai, o mais poderoso a atingir as Filipinas no ano passado, causou pelo menos 409 mortos.