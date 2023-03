Tensão crescente com a China instiga Ocidente a renegar TikTok

UE e governos têm proibido funcionários de instalar a aplicação por receio de espionagem. Especialista em sistemas de informação alerta que Mundo vive "guerra de informação".

Lançada em 2016, a rede social, detida pela empresa chinesa ByteDance, tornou-se num fenómeno ao ser instalada por milhões de utilizadores em todo o Mundo. No entanto, a aplicação tem sido, recentemente, alvo de uma enorme desconfiança por parte do Ocidente, devido aos temores de que possa existir uma partilha de dados com o regime chinês, uma vez que uma lei em vigor desde 2017 permite que o Executivo asiático possa obrigar as firmas sediadas no país a fornecer este tipo de informações.

Numa altura em que a tensão com Pequim tem vindo a escalar, tanto os órgãos da União Europeia como vários Governos optaram por proibir os funcionários de fazerem uso do TikTok, em resposta aos crescentes temores de que a app possa ser usada como forma de espiar quem a instalou.