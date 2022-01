Tensão entre a Rússia e a Ucrânia: o que está em causa?

Ana Isabel Moura Hoje às 13:00 Facebook

Apreensão entre os dois países tem crescido e é impulsionada por questões geopolíticas. Ocidente tem voz ativa e promete marcar posição nas negociações sobre o futuro.

O medo constante de que a Rússia possa atacar a Ucrânia atravessou fronteiras e fez com que o Ocidente se mostrasse solidário com Kiev. Os Estados Unidos e a Europa têm movido esforços para tentar proteger aquele país de Leste em ações que passam por conversas diplomáticas com Moscovo. A primeira negociação ocorreu na segunda-feira, entre Washington e Moscovo, e esta quarta-feira há mais tentativa de pacificação, desta vez pela mão da NATO.