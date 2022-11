Tentativa de golpe de Estado em São Tomé: ex-presidente do parlamento detido

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, foi detido, esta sexta-feira de manhã, na sequência de um ataque ao quartel militar, entretanto neutralizado, anunciou o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada.

"Fomos alvo de uma tentativa de golpe, que começou por volta das 00.40 horas e que teve o seu desfecho, em termos operacionais, pouco depois das 6 horas [mesma hora em Portugal continental]", disse o chefe do Governo, numa conferência de imprensa.

Patrice Trovoada adiantou que "tudo indica" que o ataque ocorreu "a mando de algumas personalidades".

PUB

"O Estado Maior informou-me que detiveram algumas pessoas, na base de declarações do primeiro grupo de quatro [atacantes] que foi detido e neutralizado. Alguns nomes mais conhecidos, Arlécio Costa, está detido no quartel e Delfim Neves também está detido no quartel", avançou o primeiro-ministro.