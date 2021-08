Teorias da conspiração levam norte-americano a matar os filhos

Patrícia Martins Hoje às 11:29 Facebook

Homem, de 40 anos, é acusado de matar os filhos de dois anos e de dez meses no México, por estar influenciado pelas teorias de conspiração QAnon e Illuminati, tendo garantido que recebia visões que revelavam que a mãe possuía ADN de cobra.

Matthew Taylor Coleman, o homem norte-americano de 40 anos, confessou às autoridades que tinha matado, com uma "arma de pesca submarina", o filho de dois anos e a filha de dez meses na cidade de Rosarito, no México, revelando que estava consciente que tinha agido de forma errada, referiu um agente do FBI.

As autoridades norte-americanas revelaram que Matthew Coleman "acreditava que os filhos iriam transformar-se em monstros", devido ao alegado ADN de cobra que a mãe possuía e que teria passado para as crianças. Por isso, "teve de matá-los, pois era a única opção para salvar o mundo", algo que as autoridades afirmam estar ligado às teorias de conspiração QAnon e Illuminati.

A QAnon é uma teoria da conspiração criada na internet nos Estados Unidos da América, cujos seguidores acreditam que políticos democratas, celebridades e bilionários estão a montar uma conspiração para controlar o mundo, ao mesmo tempo que dirigem uma rede global de tráfico sexual de crianças. A QAnon também é conhecida por ter ligações à extrema-direita.

Segundo o FBI, Matthew Coleman viajou com as duas crianças para o México, a 7 de agosto, onde a família ficou alojada num hotel da cidade de Rosarito. As imagens de videovigilância do alojamento mostraram os três a sair do local, a 9 de agosto, porém, apenas o pai regressou ao hotel, deixando depois o alojamento para regressar à Califórnia, nos Estados Unidos da América.

Abby Coleman, a mãe das crianças, comunicou à polícia de Santa Bárbara o desaparecimento dos dois filhos, no mesmo dia em que o pai saiu com as crianças. Abby Coleman reportou que não sabia para onde é que Matthew Coleman teria levado as crianças, mas não acreditava que os filhos estivessem em perigo, pois não tinha tido nenhum problema nem discussão com o marido antes de ele ter partido.

A polícia norte-americana conseguiu localizar Matthew Coleman, através da aplicação de telemóvel "Find My iPhone", tendo encontrado o homem perto da fronteira de San Ysidro, em San Diego, na Califórnia. Foi detido por agentes do FBI e acabou por confessar o crime.

As autoridades mexicanas revelaram mais tarde que os corpos das crianças foram encontrados num rancho perto da cidade de Rosarito, a cerca de 40 minutos da fronteira com os EUA.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", a declaração de Matthew Coleman sobre o "ADN de cobra" pode estar relacionado com a teoria de conspiração dos "reptilianos", que foi popularizada por David Icke, que afirmou que muitas pessoas poderosas no mundo são alienígenas "reptilianos" que se parecem com humanos.