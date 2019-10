Terceira noite de vandalismo na Catalunha com 97 feridos e 33 detidos

JN Hoje às 10:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi mais uma noite de protestos violentos, com atos de vandalismo a incendiar centenas de caixotes do lixo e dezenas de viaturas. Barcelona, cidade cosmopolita e atração turística mundial, amanheceu com marcas visíveis da contestação à sentença dos líderes independentistas.

A terceira noite de protestos contra a sentença do Supremo Tribunal espanhol - que condenou nove líderes políticos catalães a penas que vão desde os nove aos 13 anos de prisão - ficou marcada por graves distúrbios no centro de Barcelona, que se prolongaram madrugada adentro.

Há registo de 97 feridos e 33 detidos em toda a Catalunha, segundo dados policiais e dos serviços de emergência, citados pelo "El País". O município de Barcelona dá conta de uma dezenas de veículos incendiados e perto de 400 caixotes do lixo queimados.

A maioria dos feridos foi assistida em Barcelona (57) mas os serviços de emergência também auxiliaram pessoas feridas em Manresa (14), Lleida (12), Girona (9), Tarragona (2), Sallent (1) e Sils (1). No total, 27 feridos tiveram de receber tratamento hospitalar, um dos quais em estado grave (Sils) e outro menos grave em Tarragona - um jovem de 17 anos que foi atropelado por uma carrinha da polícia e deu entrada no hospital com um traumatismo cranioencefálico, estando estável e fora de perigo.

Dos 97 feridos, 36 são agentes da polícia (24 da polícia catalã).

Em relação aos 33 detidos, por desordem pública e atentado à autoridade, 12 ocorreram em Barcelona.