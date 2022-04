Terceira vala comum encontrada perto de Mariupol

JN Hoje às 19:08 Facebook

As autoridades ucranianas denunciam uma terceira vala comum nos arredores de Mariupol, cidade martirizada e bastião da resistência do país invadido.

Uma terceira vala comum foi encontrada perto da cidade de Mariupol, disse nesta terça-feira o autarca da cidade sitiada do sudeste da Ucrânia. Além das valas comuns descobertas em Mangush e Vynohradne, "agora verificamos que há outra", disse Vadym Boichenko, citado pela CNN.

Novas imagens de satélite da empresa Maxar Technologies - que tem divulgado várias fotografias do território invadido desde o início da guerra - mostram aquilo que as autoridades ucranianas dizem ser uma vala comum, em Staryi Krym. As imagens - captadas em diferentes dias de março e abril - deixam a descoberto o aumento do terreno ocupado por sepulturas num cemitério da localidade.

De acordo com o autarca de Mariupol, as novas sepulturas, com cerca de 60 a 70 metros de comprimento, apareceram em 24 de março, depois de a zona ter sido ocupada pelas forças russas. A 7 de abril, acrescentou, parte das trincheiras tinha sido coberta e a área de sepultamento havia crescido. E. no dia 24, surgiram "novas sepulturas", com o comprimento da vala comum a aumentar "para mais de 200 metros", disse Boichenko.

Imagem captada a 22 de março Foto: Maxar Technologies

Imagem captada a 29 de março Foto: Maxar Technologies

Imagem captada a 19 de abril Foto: Maxar Technologies