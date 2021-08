Terminado "potencial sequestro" de navio britânico no golfo de Omã

JN/Agências Hoje às 10:56 Facebook

O incidente a bordo de um navio ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos, no golfo de Omã, considerado um "potencial sequestro", terminou sem danos, anunciou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

As pessoas que tinham embarcado no navio "deixaram o navio" e "o incidente terminou", disse o UKMTO na sua conta do Twitter.

A UKMTO emitira na terça-feira, inicialmente, um aviso à navegação dizendo que "um incidente estava em curso" a cerca de 60 milhas náuticas da cidade costeira de Fujairah e horas depois, precisaram tratar-se de um "potencial sequestro" e recomendaram aos navios em trânsito na zona para usarem de "extrema prudência".

O incidente surge apenas alguns dias depois de um drone [aparelho aéreo não tripulado] ter atingido um petroleiro ligado a um multimilionário israelita ao largo da costa de Omã, matando dois membros da tripulação.

O Ocidente culpou o Irão pelo ataque, considerado o primeiro ataque conhecido a fazer vítimas civis na guerra camuflada que há anos toma como alvos navios comerciais na região.

O Irão negou qualquer participação no incidente, embora Teerão e as milícias suas aliadas tenham anteriormente usado em ataques drones "suicidas" semelhantes.

Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido prometeram uma "resposta coletiva" ao ataque, sem fornecerem mais pormenores.

O golfo de Omã situa-se próximo do estreito de Ormuz, a exígua passagem do golfo pérsico por onde passa um quinto de todo o petróleo mundial.

Fujairah, na costa leste dos Emirados Árabes Unidos, é o principal porto da região onde os navios embarcam os seus novos carregamentos de petróleo, se abastecem de víveres ou mudam de tripulação.

Em 2019, o Irão apreendeu o "Stena Impero", de pavilhão britânico, no estreito de Ormuz, quando o navio se dirigia do porto iraniano de Bandar Abbas para o Dubai.

A operação policial aconteceu depois de as autoridades de Gibraltar, território ultramarino britânico, terem arrestado um superpetroleiro iraniano que transportava 130 milhões de dólares em crude, sob a suspeita de estar a violar as sanções que lhe haviam sido impostas pela União Europeia ao levar o petróleo para a Síria.

Ambas as embarcações foram posteriormente libertadas.

Em julho do ano passado, um petroleiro procurado pelos Estados Unidos por alegadamente contornar as sanções ao Irão foi sequestrado ao largo da costa dos Emirados, na sequência de meses de tensões entre o Irão e os Estados Unidos. O navio e a sua tripulação acabaram por chegar ao Irão, embora Teerão nunca tenha reconhecido o incidente.