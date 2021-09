Terramoto de magnitude 5,8 atinge a ilha de Creta e causa danos a edifícios

JN/Agências Hoje às 09:06 Facebook

Um forte terramoto de magnitude 5,8 na escala de Richter atingiu hoje a ilha grega de Creta e causou alguns danos a edifícios antigos, mas não há informações de pessoas feridas, segundo o Observatório Geodinâmico de Atenas.

O sismo foi sentido às 05:17, horário local (07:17 em Lisboa), a 23 quilómetros de Heraclião, capital de Creta, onde a população saiu para as ruas, de acordo com o Observatório.

"No momento, tivemos danos a prédios antigos e as pessoas saíram para as ruas", disse Yannis Leontarakis, funcionário da Proteção Civil na ilha, à televisão pública ERT.

Com profundidade de 10 quilómetros e magnitude de 5,8 na escala de Richter, o epicentro do terremoto foi registado 346 quilómetros ao sul de Atenas, segundo o Observatório.

Até agora, as imagens divulgadas pela ERT mostraram danos, em particular o desabamento de casas antigas em Arkaloxori, em Creta, próximo a Heraclião.

A Grécia é atravessada por falhas geológicas importantes e os terramotos são frequentes.

Em 30 de outubro de 2020, um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter sacudiu o Mar Egeu entre a ilha grega de Samos e a cidade turca de Esmirna, matando duas pessoas em Samos e 114 na Turquia.