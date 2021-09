Teste de novo míssil na Coreia do Norte "ameaça comunidade internacional"

JN/Agências Hoje às 09:09 Facebook

O Pentágono disse, esta segunda-feira, que o lançamento de um novo míssil de cruzeiro de longo alcance pela Coreia do Norte representa "uma ameaça" aos países vizinhos e à comunidade internacional.

"Esta atividade sublinha o desenvolvimento contínuo do programa nuclear da Coreia do Norte e as ameaças que isso representa para os vizinhos e para a comunidade internacional", disse o Pentágono, em comunicado.

Os Estados Unidos "vão continuar a acompanhar a situação e a consultar de perto os [seus] aliados e parceiros", afirmou, na nota, o Comando Indo-Pacífico norte-americano.

Os EUA reiteraram ainda o compromisso, "resistente a todas as provas", de defender a Coreia do Sul e o Japão contra Pyongyang.

Cerca de 28.500 soldados norte-americanos estão estacionados no sul da península.

A Coreia do Norte efetuou com sucesso um teste com um novo "míssil de cruzeiro de longo alcance" no fim de semana, anunciou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

Os disparos do teste, efetuado no sábado e no domingo, decorreram na presença de altos responsáveis norte-coreanos, indicou a KCNA, que também confirmou o êxito dos ensaios.

Os mísseis percorreram uma trajetória de 1.500 quilómetros, antes de atingirem o alvo, não especificado pela KCNA.

Diversas resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a Coreia do Norte de prosseguir os seis programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos.

Apesar de atingido por múltiplas sanções internacionais, o país reforçou nos últimos anos as capacidades militares, sob a liderança de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte procedeu a diversos ensaios nucleares e testou com sucesso mísseis balísticos, capazes de atingirem os Estados Unidos.