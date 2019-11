Teto de teatro colapsa e faz vários feridos em Londres

Ontem às 22:17 Facebook

Várias pessoas ficaram feridas após o colapso do teto do Piccadilly Theatre, situado no West End, em Londres. Pelo menos quatro espectadores foram transportados para o hospital.

De acordo com a imprensa britânica, vários espectadores dentro do Piccadilly Theatre ouviram água a cair e o som de gritos no piso superior da plateia, quando perceberam que o gesso do teto tinha caído. O incidente aconteceu pouco antes das 20.00 horas locais.

Os serviços de emergência assistiram três homens e duas mulheres no local, com cortes e ferimentos causados pelos destroços. Outras quatro pessoas foram transportadas para o hospital. Um outro ferido que tinha sido transportado para as emergência já teve alta.

Cerca de 1100 pessoas foram retiradas do teatro por precaução. As autoridades ainda estão no local a averiguar e proceder a cortes de trânsito.