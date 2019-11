"The Whale", o museu semi-submerso onde se podem ver baleias

Hoje às 12:26 Facebook

Tem cerca de 4500 metros quadrados, é semi-submerso e tem paredes de vidro, o que permite a observação da passagem migratória de baleias-anãs. "The Whale" é um museu inovador, situado em Andenes, na ilha Andøya, no norte da Noruega, com inauguração prevista para 2022. Mas as primeiras imagens já foram reveladas.

O museu foi projetado pelo estúdio dinamarquês Dorte Mandrup para se "camuflar" na paisagem costeira de Andenes, considerado um dos melhores lugares do mundo para ver baleias e que recebe, anualmente, a visita de cerca de 50 mil pessoas. Pelo design inovador, o projeto ganhou um concurso internacional este mês, disputado por mais 37 equipas.

O museu tem como objetivo "criar consciência e inspirar a aprendizagem e a conservação das baleias e do seu ambiente" na Noruega, que é um dos três países do mundo que permite a caça comercial de baleias-anãs, juntamente com o Japão e a Islândia. É o país com mais mortes de baleias registadas em todo o mundo em 2019, matando mais animais do que os outros dois países juntos.

"Andøya é um lugar único e The Whale um projeto extraordinário", disse Dorte Mandrup, diretora criativa do estúdio responsável pelo projeto. "Não só iremos criar arquitetura noutra paisagem notável, como também participaremos no aumento da compreensão das baleias e na preservação da vida marinha".

A diretora notou ainda a "responsabilidade" do projeto. "Bem no limite do oceano, vamos marcar uma paisagem magnífica e antiga. Essa oportunidade vem com uma grande responsabilidade, que é extremamente motivadora e inspiradora".

O telhado do museu será coberto por pedra e musgo, para uma melhor camuflagem do espaço. Com paredes de vidro, a arquitura do espaço irá oferecer uma vista panorâmica para o oceano e para a paisagem natural da ilha. "The Whale" terá também um café, uma loja, escritórios e várias exposições relacionadas com baleias.