Tigres em extinção encontrados mortos na Indonésia

Três tigres de Sumatra foram encontrados mortos em armadilhas na Indonésia. A espécie foi classificada como criticamente ameaçada em 2008 pela União Internacional para a Conservação da Natureza, quando a sua população foi estimada em menos de 680. Agora, é a espécie de tigres que está mais ameaçada no mundo, abaixo de 400 animais.

Um tigre fêmea foi encontrado morto, com a cabeça quase decapitada e com uma perna presa, perto de uma plantação no distrito de East Aceh, no domingo. A 500 metros de distância, os corpos de um tigre macho e outra fêmea, ambos com ferimentos nas pernas, segundo o chefe da polícia local, Hendra Sukmana.

As causas das mortes dos três animais estão a ser investigadas, disse Agus Arianto, que dirige a agência de conservação em Aceh, acrescentando que várias armadilhas semelhantes às usadas para capturar javalis em quintas foram encontradas na área onde os tigres foram encontrados mortos. "Condenamos fortemente este incidente", sublinhou Agus Arianto em comunicado.

Os tigres de Sumatra não são os únicos a serem apanhadas pelas armadilhas. Um bebé elefante morreu depois de perder metade da sua tromba numa armadilha montada por caçadores furtivos, em novembro do ano passado.

Matar intencionalmente animais protegidos é ilegal e os infratores podem ser condenados até cinco anos de prisão e uma multa de cem milhões de rupias (6,4 mil euros) segundo a lei de Conservação de Recursos Naturais e Ecossistemas da Indonésia.