TikTok continua a conseguir aceder a dados de funcionários do governo australiano

A rede social chinesa TikTok ainda consegue aceder a informações que são mantidas nos dispositivos do governo australiano se os funcionários do Estado continuarem a utilizar a aplicação nos dispositivos pessoais, de acordo com um estudo da Universidade de New South Wales.

"Se um funcionário usar o endereço de e-mail pessoal para fazer login em aplicações tanto no telemóvel profissional como no telemóvel de uso pessoal, o TikTok e a ByteDance poderão interligar os dados dos dois telemóveis", referiu Katherine Kemp, professora da Universidade de Direito e Justiça, na Austrália, acrescentando que "as opções de segurança e privacidade de dados não podem ser resolvidas apenas com a eliminação de uma aplicação de um determinado dispositivo".

Segundo o Procurador-Geral da Austrália, Mark Dreyfus, os utilizadores que trabalhem para o Estado e tenham telemóveis do Governo, devem excluir a aplicação dos seus dispositivos o mais depressa possível e não terão permissão para instalá-lo, exceto em circunstâncias limitadas.

No início deste mês, o Governo australiano proibiu a instalação e utilização do TikTok em telemóveis e outros dispositivos ligados à administração pública. Esta interdição, com o intuito de salvaguardar a proteção de dados na administração pública, tem vindo a ganhar um maior relevo devido às suspeitas de o Governo chinês ter acesso aos dados dos utilizadores da aplicação de partilha de vídeos.

Na semana passada, escreve o jornal britânico "The Guardian", o Governo australiano enfrentou críticas de partidos políticos da Austrália, nomeadamente do partido Verdes Australianos. As críticas afirmavam que o Governo se estava a preocupar apenas com o TikTok em vez de com a privacidade de outras aplicações de redes sociais.