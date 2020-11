TikTok impugna em tribunal ordem de Trump que proíbe utilização nos EUA

JN/Agências Hoje às 07:44 Facebook

A TikTok pediu a um tribunal de Washington a impugnação de uma ordem do governo de Donald Trump que devia entrar em vigor na quinta-feira e que proíbe a aplicação chinesa nos Estados Unidos.

Donald Trump assinou no verão dois decretos contra a rede social da empresa chinesa ByteDance, com sede em Pequim. O de 14 de agosto obriga a ByteDance a vender as atividades norte-americanas da TikTok em 90 dias, em nome da "segurança nacional dos Estados Unidos".

Trump acusou durante meses, sem provas, a popular aplicação de partilha de vídeos de recolher dados de utilizadores norte-americanos em benefício de Pequim.

Após negociações com várias empresas, ByteDance e TikTok propuseram a criação de uma nova empresa que envolveria o grupo de TI Oracle como parceiro de tecnologia nos Estados Unidos e o gigante Walmart como parceiro de negócios.

O projeto parecia agradar ao governo dos Estados Unidos, mas a plataforma ainda aguarda o sinal verde.

Dois dias antes do prazo, a empresa justifica ter recorrido à Justiça para defender os seus direitos e os de mais de 1500 funcionários nos Estados Unidos.

A TikTok tem 100 milhões de utilizadores nos Estados Unidos.