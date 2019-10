Tinta verde e cinzas roubadas. O ato de vandalismo nos 150 anos de Gandhi

Hoje às 19:27 Facebook

O dia 2 de outubro, esta quarta-feira, em que se celebrou o nascimento de Mahatma Gandhi, ficou assombrado pelo roubo dos seus restos mortais. Uma fotografia do líder indiano foi também danificada com tinta verde e a inscrição da palavra "traidor".

Mesmo na Índia e apesar dos seus esforços pela paz, entre muçulmanos e hindus, Mahatma Gandhi não foi uma personalidade consensual. Esta quarta-feira, dia em que celebrava o seu 150.º aniversário, as cinzas do líder indiano foram roubadas de um memorial situado no centro da Índia.

Uma fotografia foi também danificada com tinta verde e a inscrição de uma palavra: "traidor". Alguns extremistas religiosos não apoiavam a unificação e paz entre muçulmanos e hindus, e 71 anos após o seu assassinato, essa discordância continua viva na Índia.

O zelador do memorial Mangaldeep Tiwari considera o ato "vergonhoso" e algumas personalidades políticas já se insurgiram contra o roubo, exigindo a intervenção das autoridades no visionamento das câmaras de videovigilância.

As cinzas de Gandhi estão atualmente alojadas em vários memoriais da Índia e não apenas num.

Mahatma Gandhi foi assassinado em 1948 por um extremista hindu. Além da pacificação religiosa, o antigo advogado teve um importante papel na resistência pacífica contra a colonização britânica na Índia.