Tirar as luvas apenas para trocar alianças. Casamento foi autorizado em cidade italiana

Dois cidadãos italianos obtiveram esta quinta-feira uma autorização especial da autarquia de Ancona, em Itália, para casar, mas tiveram de o fazer utilizando luvas e máscaras, para manter as medidas de prevenção de propagação da pandemia da Covid-19.

De acordo com a agência italiana AGI, citada pela France-Presse (AFP), Mirco Milella e Antonieta Bevilacqua casaram em Ancona, uma cidade na costa do Mar Adriático, em Itália, na presença do funcionário do serviço de registos e notariado, de duas testemunhas e de um fotógrafo, que também utilizavam equipamento de proteção para prevenir a propagação da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Os dois italianos apenas foram autorizados a remover as luvas para trocar os anéis e depois as máscaras para o beijo.

Cerimónias como casamentos ou funerais estão proibidos, na sequência das medidas decretadas pelo Governo de Itália para conter a disseminação da Covid-19 no país.

Itália é neste momento o país com mais mortes devido ao novo coronavírus, registando, até agora, um total de 3405 óbitos, número que ultrapassa as vítimas mortais verificadas na China, segundo uma contagem sustentada em dados oficiais.

Segundo um balanço divulgado pela AFP, Itália registou 427 mortes nas últimas 24 horas, totalizando, até à data, 3405 vítimas mortais, mais do que as 3245 contabilizadas na China, onde o surto do novo coronavírus foi inicialmente detetado em dezembro.

