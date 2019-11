Tiro da polícia matou Ágatha no Rio de Janeiro

Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O tiro que matou a menina Ágatha Félix, de 8 anos, em setembro, partiu da arma de um polícia militar, segundo o inquérito concluído pela Delegacia de Homicídios

O autor do disparo foi indiciado por homicídio doloso, porque, de acordo com a investigação, houve um "erro de execução" por parte do agente. O relatório foi enviado ao Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ).

Ágatha estava dentro de uma carrinha, no Complexo do Alemão, a 20 de setembro, quando foi atingida pelo fragmento de um projétil. A menina chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Alemão (UP) e transferida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, familiares da menina já apontavam a Polícia Militar como responsável pela morte.