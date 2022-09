Tiroteio com polícia belga faz um morto

JN / AFP Hoje às 10:25 Facebook

Uma pessoa morreu, esta quarta-feira, num tiroteio com a polícia belga durante uma operação policial contra um suposto grupo de extrema-direita.

A operação, que tem como alvo uma dúzia de moradas na cidade de Antuérpia, no norte do país, foi lançada para combater "a preparação de um ataque terrorista". Em comunicado, os procuradores disseram que foram apreendidas "muitas armas e munições" nas operações. Algumas das armas tinham sido registadas legalmente.

Durante uma das buscas, "ocorreu uma troca de tiros entre a polícia e uma das várias pessoas dentro de um prédio. Essa pessoa morreu".

No fim de semana passado, quatro suspeitos neerlandeses foram detidos devido a um plano para sequestrar o ministro da Justiça da Bélgica, Vincent Van Quickenborne. Não está claro se esse incidente está relacionado com as buscas desta quarta-feira.