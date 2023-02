Tiroteio em centro comercial do Texas faz um morto

JN Hoje às 11:16 Facebook

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num tiroteio num centro comercial em El Paso, no Texas, EUA.

Um tiroteio na zona de restauração do centro comercial Cielo Vista, em El Paso, na quarta-feira, causou um morto e três feridos, dois dos quais em estado grave. Dois suspeitos foram detidos.

O chefe da polícia de El Paso, Peter Pacillas, explicou agentes fora de serviço que trabalham como seguranças no centro comercial responderam "em três minutos" e prenderam um suspeito sem disparar uma arma. Não há pormenores sobre a detenção do segundo suspeito.

As quatro vítimas são do sexo masculino, acrescentou o chefe da polícia de El Paso.

O centro comercial Cielo Vista situa-se perto do supermercado Walmart onde, em 2019, 29 pessoas foram mortas num ataque com motivos racistas.