Tiroteio em Copenhaga não terá sido um ato terrorista

Inês Inteiro Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia de Copenhaga afirmou, esta segunda-feira, que o ataque de domingo num centro comercial, que vitimou mortalmente três pessoas, não se terá tratado de um ato terrorista e que o suspeito agiu sozinho. As autoridades afirmam que as vítimas foram alvejadas aleatoriamente, por um homem dinamarquês de 22 anos, com problemas de saúde mental.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Copenhaga, Soren Thomassen, conta que o suspeito era conhecido nos serviços psiquiátricos e também pelas autoridades, embora nunca por motivos graves.

Na noite de domingo, as contas de YouTube e de Instagram do suspeito de 22 anos foram fechadas para investigação e a polícia acredita que os vídeos encontrados do suspeito a fazer poses com armas e gestos suicidas são verídicos. Nessas gravações, o homem afirmava também que a medicação psiquiátrica que tomava não funcionava.

Entre as vítimas do tiroteio foi possível identificar um homem e uma mulher, ambos com 17 anos, e um homem russo que residia na Dinamarca, com 47 anos. Entre os feridos, estão duas mulheres dinamarquesas, com 19 e 40 anos, e dois cidadãos suecos, um homem com 50 e uma mulher com 16 anos.