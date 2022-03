Tiroteio em curso no perímetro do aeroporto de Mogadíscio

JN/Agências Hoje às 11:24 Facebook

Um tiroteio está em curso no perímetro seguro do aeroporto da capital da Somália, Mogadíscio, após os extremistas islâmicos do Al-Shabab terem anunciado um ataque a uma zona que abriga embaixadas, revelaram fontes locais e de segurança.

"Há tiros nos arredores do aeroporto e nós sabemos que se trata de um ataque de homens armados (...). As forças de segurança estão agora a responder", disse um membro da segurança do aeroporto, Mohamed Ali, citada pela agência France-Presse.

"Há confrontos armados no interior e falaram-nos de dois homens armados do [grupo extremista] Al-Shabab implicados no ataque", disse à agência francesa Afmed Dahir, empregado num hotel na zona segura do aeroporto.

Na rede social Twitter, a televisão nacional anunciou que "as forças de segurança estão envolvidas num incidente terrorista numa das principais entradas do complexo Halane de Mogadíscio", onde se encontram, entre outras, a representação da ONU e da força da União Africana na Somália (Amisom).

Um site pró-Al-Shabab afirmou que o grupo islamita ligado à Al-Qaida indicou num comunicado que "os seus combatentes fizeram um ataque ao campo de Halane".

Esta zona foi alvo de tiros de morteiro em 2019.

Além do terminal aéreo, a zona segura do aeroporto de Mogadíscio aloja várias embaixadas, assim como instituições e organizações internacionais.

O Al-Shabab, que combate o frágil Governo central da Somália, foi expulso de Mogadíscio em 2011 após uma ofensiva da Amisom, mas controla ainda vastas zonas rurais do país e continua a realizar atentados em alvos governamentais e militares.