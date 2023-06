Dois detidos após tiroteio que matou jovem de 15 anos na Suécia

JN Ontem às 21:24 Facebook

Um jovem de 15 anos foi morto e três pessoas ficaram feridas num tiroteio, este sábado à noite, em Estocolmo, capital da Suécia. Dois suspeitos foram detidos após uma perseguição automóvel.

A polícia recebeu informações sobre um tiroteio numa praça junto a um centro comercial de Farsta, no sul de Estocolmo, ao início da noite e encontrou duas pessoas com ferimentos de bala no local. Outras duas foram encontradas feridas nas proximidades.

As quatro pessoas foram baleadas são dois adolescentes de 15 anos, um homem de 45 e uma mulher de 65. Um dos jovens morreu no local. Os três feridos foram transportados para o hospital.

"A pessoa que morreu no local é um rapaz de 15 anos", disse à agência AFP Towe Hagg, porta-voz da polícia de Estocolmo.

Duas pessoas foram detidas na sequência de uma perseguição automóvel numa autoestrada a sul de Estocolmo, pouco menos de uma hora após o tiroteio.

As autoridades anunciaram ter iniciado uma investigação sobre homicídio e tentativa de homicídio.

Na sexta-feira, outras três pessoas ficaram feridas em dois tiroteios separados nos arredores de Estocolmo.

Nos últimos anos, a Suécia tem-se debatido com uma vaga de tiroteios e atentados à bomba, à medida que os gangues acertam contas alimentados pelo tráfico de estupefacientes.

O país registou 391 tiroteios em 2022, 62 dos quais fatais, contra 45 no ano anterior, de acordo com dados da polícia.