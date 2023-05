Homem armado invade fábrica da Mercedes-Benz e mata duas pessoas

Beatriz Mota Hoje às 17:02 Facebook

Um homem armado invadiu a fábrica da Mercedes-Benz, em Sindelfingen, na Alemanha, esta quinta-feira. O atirador de 53 anos matou dois dos funcionários da empresa.

As vítimas eram dois homens de 44 anos, um deles morreu de imediato no local e o outro foi transportado até ao hospital, onde morreu mais tarde.

Segundo a polícia de Ludwigsburg, o crime ocorreu por volta das 7.45 horas locais (6.45 horas em Portugal continental), e o suspeito foi detido na fábrica pela equipa de segurança da empresa automóvel. Posteriormente, o homem foi entregue à polícia, sem resistir.

A marca emprega cerca de 35 mil funcionários nesta unidade, porém, segundo a mesma, as três pessoas envolvidas no caso não trabalham para a Mercedes, mas sim para um "prestador de serviços externos", revela a BBC News.

A equipa da Mercedes deixou uma mensagem na qual afirma estar chocada e triste "com as trágicas notícias de Sindelfinge, esta manhã. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todos os colegas no local".

Na Alemanha, as leis de porte de armas estão entre as mais rigorosas da Europa e, por isso, a polícia informou a população que não havia motivo de alarme. Também o Ministério Público de Estugarda pronunciou-se, confirmando que há apenas um suspeito pelo duplo homicídio e que mais ninguém estará envolvido no ataque.

De acordo com o Registo Nacional de Armas de Fogo, existia cerca de um milhão de indivíduos com uma arma particular na Alemanha, em 2021. No país, qualquer pessoa com menos de 25 anos que queira adquirir uma arma tem de passar num teste psicológico.