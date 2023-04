Quatro mortos em tiroteio numa festa de aniversário de 16 anos nos EUA

JN Hoje às 14:25, atualizado às 16:11 Facebook

Pelo menos quatro mortos e 20 feridos é o balanço de um tiroteio que ocorreu numa festa de aniversário de adolescentes em Dadeville, no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

Segundo a rádio WRBL, que citou a polícia, o tiroteio aconteceu por volta das 22.30 horas de sábado (hora local, 4.30 horas deste domingo em Portugal continental), no estúdio de dança Mahogany Masterpiece, no centro de Dadeville, aquando das comemorações do 16.º aniversário de uma adolescente ("Sweet 16") chamada Alexis. O irmão da aniversariante, Phil Dowdell, mais velho, está entre as vítimas mortais. A mãe de ambos foi baleada e ficou ferida.

As autoridades não informaram se o suspeito está sob custódia, nem o motivo do tiroteio foi esclarecido, apesar de os investigadores acreditarem que na origem tenha estado uma briga.

6 people were shot during a birthday party in Dadeville, Alabama. The incident happened late Saturday night in the area of E Green Street and N Broadnax Street in Dadeville, a small city in Tallapoosa County. #Dadeville #Alabama #Shooting #MassShootinghttps://t.co/EhaxQRf21x pic.twitter.com/6KcKgjURwP - Doris J Tremaine (@DorisTremaine) April 16, 2023

O departamento de segurança do Alabama confirmou a existência de quatro mortos e mais de 20 feridos.

Uma fotografia tirada por uma testemunha mostrou os corpos de pelo menos seis adolescentes no chão, de acordo com o "BNO News".

"Esta manhã estou também de luto com o povo de Dadeville e com os meus companheiros de Alabama. Crimes violentos não têm espaço no nosso estado", disse a governadora do Alabama, Kay Ivey, na rede social Twitter.

Dadeville é uma pequena localidade de três mil habitantes a cerca de 90 quilómetros de Montgomery, capital do estado.

Este tiroteio ocorre no mesmo dia em que foram disparados tiros contra uma multidão num parque em Louisville, no Kentucky. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

Há registo de, pelo menos, 162 tiroteios em massa nas primeiras 15 semanas de 2023, de acordo com a organização sem fins lucrativos "Gun Violence Archive".