Tiroteio em Los Angeles faz pelo menos dois mortos e cinco feridos

JN/Agências Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio no domingo, numa exposição automóvel em Peck Park, no bairro de San Pedro, em Los Angeles.

De acordo com a cadeia de televisão norte-americana FOX, o alegado agressor encontra-se sob custódia policial.

Pelo menos três dos feridos sofreram ferimentos de bala, segundo disse o Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), citado pelo jornal Los Angeles Times.

Informações divulgadas anteriormente davam conta de que um total de quatro homens e três mulheres tinham ficado feridos durante o atentado. As sete pessoas foram levadas para hospitais próximos, incluindo duas em estado crítico, segundo o LAFD.

O tiroteio ocorreu por volta das 15.50 (23.50 em Portugal), no quarteirão 500 da N. Western Avenue, confirmou Rosario Cervantes, do LAFD.

A polícia isolou o local e encontra-se neste momento a investigar o possível autor do tiroteio e as motivações do crime.