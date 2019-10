Hoje às 13:51, atualizado às 15:55 Facebook

Quatro homens foram mortos a tiro, este sábado de manhã, numa casa de apostas ilegal no bairro Crown Heights, em Brooklyn, Nova Iorque. Três pessoas ficaram feridas com gravidade.

As autoridades recolheram duas armas de fogo no local, mas sublinharam que ainda podem ser encontradas mais. Ainda não foi possível apurar a causa do incidente.

Duas pessoas estarão a ser interrogadas sobre o caso pela polícia.