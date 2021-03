Tiroteio em supermercado no Colorado: atirador dispara contra polícia

R.N.C. Hoje às 22:14, atualizado às 22:57 Facebook

Um homem terá baleado uma pessoa no estacionamento de um supermercado no Colorado, nos Estados Unidos, esta segunda-feira. A polícia descreve o suspeito como um "atirador ativo".

De acordo com a "ABC News", o homem terá disparado contra a polícia que se dirigiu ao local após uma denúncia.

Os agentes de Boulder estão a pedir para se evitar a zona junto ao supermercado King Soopers na cidade de Boulder, no Colorado. Um grande aparato policial foi montado naquela área.

Várias ambulâncias estão também no exterior do supermercado.

De acordo com a "Fox News", a polícia foi vista a algemar um homem em tronco nu e com uma perna aparentemente ensanguentada.

Há relato de feridos, mas ainda não é claro se existem vítimas mortais.

O governador do Colorado, Jared Polis, já escreveu na sua página de Twitter que está atento ao incidente, embora ainda se desconheça a gravidade do mesmo.

"As minhas orações estão com os nossos companheiros do Colorado neste momento de tristeza e pesar, enquanto tentamos saber mais sobre a extensão da tragédia", afirmou.