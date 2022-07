Tiroteio em universidade nas Fillipinas faz três mortos

JN/Agências Hoje às 13:24 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido, este domingo, numa universidade na capital filipina Manila, no que as autoridades admitem ter sido um assassinato direcionado.

A Autoridade Metropolitana da capital alertou nas redes sociais para um incidente com armas de fogo que começou pelas 14.55 horas, hora local (07.55 horas em Portugal continental), junto aos portões da Universidade Ateneo de Manila, uma das mais conceituadas do país.

O incidente aconteceu quando estudantes de direito e as respetivas famílias chegavam para uma cerimónia de formatura, na qual deveria participar o presidente do Supremo Tribunal.

O oficial Roderick Augustus, porta-voz da Polícia Nacional, disse aos jornalistas que o suspeito "está sob custódia" e que foi aberta uma investigação para esclarecer as razões do incidente, segundo o portal de notícias Inquirer.

Já o portal de notícias Rappler avança que três pessoas morreram: uma no local e outras duas após a chegada ao hospital, incluindo a ex-autarca de um município da ilha de Basilan, no sudeste do país, Rose Furigay, cuja filha, que ficou ferida e está "em situação estável" no hospital, estava entre os graduados.

A assistente de Furigay e um segurança da universidade também morreram.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, expressou o seu "choque e tristeza" numa publicação na rede social Twitter. "Prometemos que as autoridades investigarão de forma exaustiva e rápida estes assassinatos e levarão os envolvidos à justiça", disse o presidente.

A universidade, por sua vez, anunciou o cancelamento das cerimónias de formatura da Faculdade de Direito, que estavam marcadas para esta tarde.

Tiroteios em escolas e faculdades são raros nas Filipinas, apesar das poucas limitações ao porte de arma, mas assassinatos seletivos de políticos são bastante comuns, especialmente durante períodos eleitorais.