Tiroteio faz três mortos em concentração motard nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas num tiroteio, no sábado, durante um encontro anual de motociclistas no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

O tiroteio ocorreu cerca das 17 horas (meia noite em Portugal continental) em Red River, uma pequena cidade perto de Taos, enquanto 20 mil motociclistas participavam na 41.ª reunião anual do Memorial Day.

A autarca de Red River, Linda Calhoun, confirmou o número de mortos e feridos numa entrevista ao jornal local "Questa Del Rio News". Vários suspeitos foram detidos, adiantou, sem indicar quantos.

"Nenhum polícia, nenhum socorrista ficou ferido. Nenhum morador ficou ferido (...). Este é um incidente relacionado a gangues", explicou.

O "Taos News" informou, por sua vez, que um policial se referiu ao incidente como "um tiroteio (...) entre Banditos [Clube de Motociclistas] e outra pessoa".