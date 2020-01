Atirador faz um morto e vários feridos no Canadá

Hoje às 14:06 Facebook

A Polícia canadiana está a responder a um tiroteio, ocorrido esta quarta-feira de manhã na capital do país, Ottawa.

De acordo com comunicado oficial, as autoridades foram chamadas à zona de Gilmour Street na sequência de relatos de múltiplos disparos de arma, cerca das 7.30 horas locais (meio-dia e meia em Portugal continental). No local, os agentes encontraram várias pessoas caídas. O último balanço, de acordo com o que escreve o jornal "The New York Times", aponta para pelo menos um morto.

Três pessoas foram transportadas de emergência para um hospital na região. O tiroteio teve lugar numa zona residencial, perto de uma área comercial.

A Polícia estabeleceu um perímetro no local e continua a procurar o suspeito, que está em fuga. Apesar do alarme causado, as autoridades explicam que se trata de uma situação isolada.