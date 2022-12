Tiroteio no centro de Paris causa pelo menos dois mortos

JN Hoje às 11:42 Facebook

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, duas com gravidade, no centro de Paris, esta sexta-feira, após um tiroteio. O suspeito do ataque, um homem de 69 anos, com antecedentes criminais, foi detido, de acordo com a polícia francesa.

Os disparos foram feitos por volta das 11 horas (hora de Portugal), no 10.º distrito da capital francesa.

De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o suspeito abriu fogo na via pública, junto ao Centro Cultural Curdo Ahmet-Kaya.

"Ouvimos sete ou oito disparos. Foi o pânico total", descreveu uma testemunha à agência AFP.

Para já, são desconhecidas as motivações do suspeito.

A polícia pediu às pessoas que se afastassem da zona para que as equipas de socorro pudessem realizar todas as manobras necessárias. A área envolvente vai ficar interditada durante todo o dia.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, agradeceu no Twitter às forças policiais e disse que seria dado apoio psicológico aos envolvidos.