Tiroteio numa autoestrada após quatro mortos a tiro numa casa no Maine

JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas foram encontradas mortas com ferimentos de bala numa casa no Estado norte-americano do Maine, pouco antes de um tiroteio ter causado ferimentos em outras três pessoas numa autoestrada, adiantou fonte da polícia que relacionou os dois incidentes.

Os corpos foram encontrados numa casa em Bowdoin, pouco antes de três pessoas terem sido atingidas a tiro nas suas viaturas na Interestadual 295 (I-295) em Yarmouth, a cerca de 40 quilómetros, destacaram as autoridades, que detiveram uma pessoa.

A Polícia do Maine referiu que os tiroteios estavam ligados, mas não divulgou de imediato um motivo ou a identidade da pessoa detiva.

PUB

O tiroteio na I-295 resultou numa forte presença policial em Yarmouth, incluindo polícias na posse de armas automáticas.

A certa altura, polícias fortemente armados revistaram o porta-bagagens de um carro que tinha aparentes buracos de bala no para-brisa.

Testemunhas referiram aos jornalistas no local que viram uma pessoa algemada, noticiou a agência Associated Press (AP).

Yarmouth é uma comunidade de nove mil habitantes cerca de 20 quilómetros a norte de Portland, a maior cidade do Estado, que a I-295 conecta à capital do Estado, Augusta.

Bowdoin é uma comunidade agrícola rural com cerca de três mil residentes. "Estamos confiantes de que não há ameaça iminente para o público em geral neste momento", realçou o xerife do condado de Sagadahoc, Joel Merry, que encaminhou mais perguntas à polícia estatal.