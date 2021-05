Governador diz que sete alunos morreram em tiroteio numa escola na Rússia

JN/Agências Hoje às 09:11, atualizado às 10:19 Facebook

Sete alunos morreram num tiroteio numa escola secundária em Kazan, no centro da Rússia, segundo o governador da República do Tartaristão. Há ainda 16 feridos hospitalizados. Atirador será ex-aluno de 19 anos e foi detido.

Há oito alunos e um professor entre as vítimas mortais.

A Interfax acrescenta que um atirador, de 17 anos, foi detido enquanto outro continua dentro da escola. A polícia cercou o quarto piso do edifício para o tentar capturar.

A agência Ria Novosti adianta que há quatro feridos, citando os serviços de emergência.

"Estava na aula, primeiro ouvi uma explosão e depois os disparos", disse um professor citado pela agência TASS.

Imagens divulgadas na internet revelam o pânico de quem estava no exterior da escola no momento do ataque, havendo mesmo quem salte das janelas do edifício para conseguir escapar.