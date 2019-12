Tiroteio numa prisão do Panamá provoca 14 mortos e 11 feridos

Hoje às 18:00 Facebook

Um tiroteio entre detidos numa prisão do Panamá ocorrido na terça-feira provocou 14 mortos e mais de uma dezena de feridos entre os prisioneiros, de acordo com um balanço divulgado esta quarta-feira pelo Governo panamiano.

"Após a rixa de ontem [terça-feira] no pavilhão 14 do centro penitenciário de Joyita, anunciamos que até ao momento morreram 14 detidos", escreveu no Twitter o ministro do Interior, que se referiu ainda a 11 feridos.

Um anterior balanço de Alexis Muñoz, diretor-geral adjunto da polícia panamiana, referia-se a 12 mortos e 13 feridos.

O incidente ocorreu num pavilhão do centro penitenciário de La Joiita, 36 quilómetros a leste da Cidade do Panamá, a capital.

Os motivos dos disparos com armas de fogo "foram os conflitos entre os detidos", indicou Muñoz. "É triste e lamentável que os jovens deste país entrem em conflito por territórios, por atividades de narcotráfico ou pelo poder", comentou.

Inicialmente, o Governo tinha referido em comunicado que não se registaram feridos entre os funcionários da prisão, e que estava retomado o controlo da situação.

O Presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, reagiu ao tiroteio para sublinhar a necessidade de garantir a segurança nas prisões do país.

Cortizo declarou que há algumas semanas foi efetuada uma vistoria ao estabelecimento, que permitiu a descoberta de diversas armas. "Isso significa que é possível fazer entrar armas na prisão, mas não vamos permiti-lo", assegurou.

O comunicado do Governo indica que "os responsáveis do incidente" vão ser transferidos e isolados para evitar novos atos de violência. Foi aberto um inquérito.

Segundo o Governo, após o tiroteio foram descobertas cinco pistolas e três armas.

No Panamá, os cerca de 17 mil detidos estão distribuídos por 20 estabelecimentos prisionais, de acordo com os últimos números oficiais.

La Joyita, com 3700 detidos, é o centro penitenciário com mais população prisional a par de La Nueva Joya. Ambos estão situadas na localidade de Pacora, não longe da capital.