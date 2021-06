Tomou vacina e o período mudou? O caso está em estudo mas sem alarme

JN Hoje às 19:25 Facebook

Duas investigadoras norte-americanas estão a estudar o potencial impacto das vacinas contra a covid-19 na menstruação. Para já, não há conclusões claras: apenas que as potenciais alterações são de pouca duração e não afetam a fertilidade.

As cientistas que estão a investigar o papel das vacinas contra o SARS-CoV-2 em alterações nos ciclos menstruais asseguraram que quaisquer potenciais mudanças nos períodos são de curto prazo e não afetam a fertilidade. O esclarecimento surgiu depois de terem emergido em blogues e nas redes sociais relatos sobre um suposto aumento do fluxo menstrual depois da toma da vacina. Isto numa altura em que ainda não foi provada cientificamente qualquer ligação entre as inoculações e mudanças nos ciclos menstruais.

A investigação, referida pelo jornal britânico "The Guardian", foi iniciada por Kate Clancy, professora da Universidade de Illinois, e Katharine Lee, investigadora de pós-doutoramento na Escola de Medicina da Universidade de Washington, depois de ambas terem notado alterações temporárias nos seus ciclos menstruais depois de receberem a vacina. Os resultados, dizem, sugerem que a experiência seja altamente variável.

Variedade de resultados

"Algumas pessoas relataram menstruações que vieram mais cedo e mais intensas, mas algumas também relataram menstruações que vieram mais tarde e mais leves. E há definitivamente um grande número de pessoas que relataram não terem experienciado nenhuma mudança", disse Clancy.

Entre pessoas que tomavam contracetivos hormonais de ação prolongada (como a pílula), pessoas que tomavam hormonas sexuais (para alinhar as características físicas à identidade de género) e pessoas na pós-menopausa, houve também que relatasse "menstruações ou outros sangramentos que surgiram de surpresa".

A investigadora do Illinois, que estuda o impacto do ambiente nos ciclos menstruais, acrescentou que as mudanças relacionadas com a toma da vacina não parecem afetar um grande número de pessoas nem durar muito tempo ("um a dois ciclos, no máximo").

E, ainda assim, a potencial ligação não é clara. Isto porque muita gente sofre variações nos seus ciclos de mês para mês e os padrões de menstruação podem, ao longo da vida, ser influenciados por vários fatores, como por exemplo o stress e a ansiedade, que aumentaram durante a pandemia.